Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi
Gürcistan'da bir hastada, yeni tip koronavirüsün ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.
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Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi.
Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 "şüpheli" hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.