Euro
9.08
Dolar
7.41
BIST 100
1,495.43
Altın
1,935.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi

Gürcistan'da bir hastada, yeni tip koronavirüsün ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 04.01.2021
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

T bilisi

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi.

Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 "şüpheli" hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri daha da sıkılaştırılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 360 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi

İngiltere'de Kovid-19 önlemleri daha da sıkılaştırılacak

Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi

Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Ömrümden çok zor bir 14 gün geçti

Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Ömrümden çok zor bir 14 gün geçti
Önceki salgınları tecrübe eden ülkeler Kovid-19'a karşı daha etkin mücadele gösterdi

Önceki salgınları tecrübe eden ülkeler Kovid-19'a karşı daha etkin mücadele gösterdi