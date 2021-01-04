Euro
9.08
Dolar
7.41
BIST 100
1,495.43
Altın
1,935.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı

İspanya'da yeni tip koronavirüs vakalarında son dönemde görülen artışlar, bazı bölgelerde ek önlemleri beraberinde getirdi.

Şenhan Bolelli   | 04.01.2021
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 7 Ocak'tan itibaren 10 gün boyunca belediyeler arasında serbest dolaşıma kısıtlama getirme kararı aldı.

Yerel yönetim ayrıca hafta içinde 400 metrekareye kadar olan işletmelerin, hafta sonunda ise sadece temel ihtiyaçların (süpermarket, eczane gibi) karşılandığı yerlerin açılmasına izin verildiğini duyurdu.

Katalonya'da mevcut durumda her 100 bin kişide Kovid-19 vakası görülenlerin sayısı 500'ü bulurken, bölgede salgınla bağlantılı 392'si yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 84 kişinin tedavisine hastanede devam ediliyor.

Diğer yandan Madrid özerk yönetimi de yeni vakalardaki artıştan dolayı bugün aldığı kararla bölgedeki belediyelerden 18'ine giriş ve çıkışlara 18 Ocak'a kadar kısıtlama getirdi.

İspanya'da okulların 11 Ocak'ta açılması öngörülürken, normal eğitim saatleri dışındaki etütler ve kurslar yapılmayacak.

Noel bayramı ve yılbaşı tatilinden dolayı gevşetilen önlemler ile bar, restoran ya da alışveriş merkezlerinde son dönemlerde yaşanan yoğunluğun etkisiyle ülke genelinde yeni vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda ciddi artışlar görülmeye başlandı.

Sağlık personeli, ocağın ortasından itibaren Kovid-19'da üçüncü salgının başlayabileceği ve hastane kapasitelerinin zorlanabileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19 aşılamaları yavaş ilerliyor

Bu arada 27 Aralık'tan itibaren Kovid-19 aşılarının uygulanmaya başladığı İspanya'da, lojistik sorunlardan dolayı bazı aksaklıklar yaşanması dikkati çekti.

Ülkedeki 17 özerk yönetim arasında Katalonya ve Madrid başta olmak üzere birçok yerde Kovid-19 aşılamalarının yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Pfizer/BioNTech'ten alınan aşılardan Katalonya'ya şimdiye kadar 60 bin doz gelmesine rağmen sadece 7 bin 700 kişiye aşı yapıldığı bildirildi.

Kovid-19'da toplam vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, aşılama ilk olarak bakımevlerindeki yaşlılara, personele ve sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri daha da sıkılaştırılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 360 bini geçti

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı

İspanya'nın asırlık yılbaşı kutlama geleneği Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden artış başladı

Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor

Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor
AB Kovid-19 aşısı olmayanları kayıt altına alacak

AB Kovid-19 aşısı olmayanları kayıt altına alacak
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti