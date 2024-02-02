İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 7 bin yeni yasa dışı konut inşasının hızlıca onaylanması isteniyor
İsrail'de aşırı sağcı tarafların, yasa dışı 7 bin konut inşasının bir an önce onaylanması yönündeki taleplerini artırdığı bildirildi.
Kudüs
İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesine göre, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden sorumlu yetkililer, Sivil Yönetim Yüksek Planlama Komisyonunun toplanması ve Batı Şeria'da binlerce yeni konut inşasına onay verilmesi için "teşvik çalışmalarını" hızlandırdı.
İlgili komisyonun toplanma tarihinin siyasi düzeyde onay gerektirdiği hatırlatılan haberde, onayla ilgili planın çerçevesinin ise şimdiden hazırlanmaya başladığı belirtildi.
Haberde, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yakın çevrelerin söz konusu planın tamamlanması ve onaylanması için çaba gösterdikleri vurgulandı.
Batı Şeria'daki "İsrail Yerleşimler Konseyi" Başkanı Shlomo Naaman konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, "Bugüne dek suskunluğumuz, İsrail-ABD stratejik ilişkilerindeki gerginlik ile devletin oldukça kompleks bir süreçten geçtiğini bilmemizden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
Naaman, ayrıca "Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerin kurulmasına engel olan ABD'nin alçaltıcı direktiflerinden kurtulmanın zamanı geldiği." dedi.
Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinden sorumlu Yüksek Planlama Komisyonu, son olarak Haziran 2023'te toplanmıştı.
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin yeni yasa dışı konut inşa planını kınadı
Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin yeni yasa dışı konut inşa etme planına tepki gösterdi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, yasa dışı 7 bin konutun inşaatını onaylaması için Yüksek Planlama Komisyonunu toplanmaya çağırmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu çağrının büyük bir endişeyle takip edildiği ve bunun gerçekleşmesinin, yasa dışı yerleşim birimi inşaatlarını ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını reddeden uluslararası pozisyonlara karşı bir meydan okuma ve provokasyon anlamı taşıdığı ifade edildi.
Planın, ABD'nin bazı fanatik Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararına karşılık alındığına değinilen açıklamada, uluslararası camia ile ABD'ye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bu konuda gerçek bir baskı uygulama çağrısı yapıldı.
Uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmamasının, İsrail'i yerleşim faaliyetlerini genişletmeye ve işgali sonlandırıp barışa ulaşma yönündeki uluslararası çabaları sabote etmeye teşvik ettiği kaydedildi.
İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi, yasa dışı Yahudi yerleşim bölgelerinden sorumlu yetkililerin, Yüksek Planlama Komisyonunun toplanması ve Batı Şeria'da binlerce yeni konut inşasına onay verilmesi için "teşvik çalışmalarının" hızlandırıldığını yazmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden 1 Şubat'ta, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına ve bunlardan 4'ünün kara listeye alınmasına izin veren yeni bir kararname imzalamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.