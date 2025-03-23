İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki 13 yasadışı yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını onayladı
İsrail güvenlik kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki 13 yasadışı yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını onayladığı belirtildi.
Kudüs/Ramallah
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün yapılan güvenlik kabinesinde, 13 yasadışı yerleşimin bağımsız birimler olarak tanındığını duyurdu.
Smotrich, "Yerleşim yerlerinde normalleşme ve düzenleme devrimine öncülük etmeye devam ediyoruz. Saklanmak ve özür dilemek yerine bayrağımızı yükseltiyor, inşa ediyor ve yerleşiyoruz. Bu, Yahuda ve Samara'da gerçek egemenliğe giden yolda bir başka önemli adımdır." ifadelerini kullandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da, bağımsız yerleşimler olarak tanınan yasadışı yerleşim birimlerinin Alon, Harasha, Kerem Reim, Neria, Migron, Shvut Rachel, Avnat, Brosh HaBika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei HaNahal ve Gevaot olduğu aktarıldı.
İsrail basını, yasa dışı yerleşimlerin bağımsız birimler tanınması kararının, hükümete her biri için ayrı bütçe sağlanmasına olanak tanıyacağını kaydetti.
İsrail siyasetinde aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Smotrich, daha önce 2025 işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.
Smotrich, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Nablus ve Ramallah kentlerinin saldırılar altındaki Gazze'ye benzeyeceği tehdidinde bulunarak, "Buralar da yaşanmaz harabelere dönüşecek ve sakinleri göç etmek ve başka ülkelerde yeni bir hayat aramak zorunda kalacak." açıklamasında bulunmuştu.
Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'daki 13 yasa dışı yerleşimle ilgili kararına tepki
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinde alınan "13 yasa dışı yerleşim birimini bağımsız birimler olarak tanıma" kararının Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yolunda atılmış bir adım olduğu belirtildi.
Yerleşim birimlerinin genişletilmesinin, İsrail'in, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği yıkım ve zorla göç politikasının bir uzantısı olduğu vurgulandı.
Dünya ülkelerinin, İsrail'in suçlarına ve saldırganlığına devam etmesi ve uluslararası kararlara uymaması konusundaki konumunu gözden geçirmeleri gerektiği kaydedildi.
ABD'nin himayesinde işlenen bir sömürge suçu
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, yaptığı açıklamada, İsrail'in attığı bu adımın, ABD'nin himayesinde ve uluslararası toplumun sessizliğinde işlenen bir sömürge suçu olduğunu dile getirdi.
Futuh, bununla, Filistin topraklarında yeni bir sömürgeci gerçeklik dayatıldığını ve sistematik Yahudileştirme planında bir adım daha atılmış olduğunu kaydetti.
Futuh, İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme niyetini ortaya koyan bu plana karşı uluslararası topluma, hiçbir değeri olmayan kınamalarla sınırlı kalmayıp İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı yaptı.
Filistin coğrafyasına müdahale
Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban da alınan kararı "Filistin coğrafyasına müdahale" olarak tanımladı.
Şaban, söz konusu yerleşimlerin Ramallah, Beytüllahim, Selfit, Eriha, Nablus ve Tubas valiliklerindeki bölgeleri kapsadığını ve çoğunun yaklaşık 20 yıl önce yasa dışı olarak kurulduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.