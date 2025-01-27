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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki şiddetini Cenin'in ardından Tulkerim'e taşıdı

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 7 gündür sürdürdüğü şiddetli saldırılarını Tulkerim'e taşıdı.

Burak Dağ  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki şiddetini Cenin'in ardından Tulkerim'e taşıdı

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim kenti ve kampına düzenlenen saldırılara katıldığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Tulkerim'de Filistinli bir gencin İsrail güçlerince kasığından vurularak yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli genci Tulkerim Devlet Hastanesine taşıyan ambulansı durdurduğu ve hastaneye girişine izin vermeyerek İsrail ordusuna ait bir kontrol noktasına gitmeye zorladığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail zırhlı araçlarının Tulkerim kentinin güney ve batısından saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Ayrıca haberde, İsrail ordusunun Sabit Sabit Devlet Hastanesi ile El-İsra Hastanesinin girişini kuşattığı ve ambulansların geçişine izin vermediği kaydedildi.

İsrail ordusuna ait insanız hava aracı (İHA), Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Nur Şems Mülteci Kampı yakınında yer alan Nablus Caddesi'nde bir aracı hedef alarak 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaralandı.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı şiddetli saldırı ve kuşatmasını Tulkerim'e doğru genişletti.

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