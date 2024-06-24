Dolar
32.92
Euro
35.31
Altın
2,332.96
ETH/USDT
3,278.80
BTC/USDT
60,138.00
BIST 100
10,767.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de BM sağlık merkezlerinin küçük bir kısmı hizmet verebiliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in 7 Ekim’den bu yana büyük yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi’nde, sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmının faaliyette olduğunu açıkladı.

Bekir Aydoğan  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de BM sağlık merkezlerinin küçük bir kısmı hizmet verebiliyor

İstanbul

UNRWA’nın X sosyal medya platformundan, İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de zorlu sağlık koşullarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail’in saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Sağlık Merkezi’nin önceki ve kısmen yıkılmış sonraki hallerinin fotoğrafları paylaşılan açıklamada, UNRWA’nın İsrail’in saldırılarından önce Gazze’de temel sağlık hizmeti ihtiyacının yüzde 70 ile 80'ini karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, “UNRWA'nın (Gazze’deki) sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmı minimum malzeme erişimiyle faaliyette bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına katıldı
Burdur'da çıkan yangında balya makinesi ile 9 yaklaşık dekarlık arazi zarar gördü
Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlatıldı
Düzce'de çöplükten tarlalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü'nün İsrail'in saldırısında öldürülmesi protesto edildi

Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü'nün İsrail'in saldırısında öldürülmesi protesto edildi

Ana muhalefet lideri Lapid: Netanyahu İsrail devleti için tehlikedir

İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de BM sağlık merkezlerinin küçük bir kısmı hizmet verebiliyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 360 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 360 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de 21 bine yakın çocuk kayıp

İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de 21 bine yakın çocuk kayıp
Belçika'da Anvers Belediyesi İsrailli şirketle ticareti durdurma kararı aldı

Belçika'da Anvers Belediyesi İsrailli şirketle ticareti durdurma kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet