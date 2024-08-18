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Dünya

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

İdiris Okuduci  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

İstanbul

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.

Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.

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