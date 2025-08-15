İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin batı ve orta kesimini hedef alan hava saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında sözde insani yardım dağıtım merkezinde bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli öldü.
Şeridin batısındaki Rimal Mahallesi’nde İsrail'in sivilleri hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Kisufim Sınır Kapısı yakınındaki bir bölgeye düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli, Deyr el-Belah’ın doğusundaki saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail basınına göre, orduya Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlanması talimatı verildi
İsrail ordu komuta kademesinin, birliklere Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlanması talimatı verdiği belirtildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı almasının ardından askeri hazırlıklara başlanması talimatı verildiği aktarıldı.
Askeri tatbikatlar dahil olmak üzere hazırlıkların ilerleyen günlerde başlayacağı, yedek askerlere eylülde silah altına alınabilecekleri konusunda talimatların gönderildiği belirtildi.
Gazze kentini işgal için yürütülecek saldırıların eylül ayından önce başlamayacağı, öncelikle Gazze kenti ve civarında halihazırda İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin sürgün edileceği kaydedildi.
Gazze kentini işgal için birliklerin zaman içinde bölgeye kademeli olarak konuşlandırılacağı da aktarıldı.
Hazırlık aşamasının ardından Gazze kentini kuşatacak ve kenti batı bölgesinden kademeli işgal edecek en az dört alayın saldırı planlarının netleştirileceği ifade edildi.
İsrail'den Gazze kentini işgal kararı
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.
Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.
İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.