İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları birçok ülkede protesto edildi
İspanya'nın başkenti Madrid, Pakistan’ın Ravalpindi şehri, İngiltere'nin başkenti Londra, Kuveyt ve Hollanda'nın Rotterdam kentinde İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenledi.
Ankara
Pakistan’ın Ravalpindi şehrinde İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi.
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Muhalefetteki Cemaat-i İslami Partisi tarafından Ravalpindi'nin Liyakat Bağ kavşağında düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.
Ellerinde Pakistan ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail karşıtı slogan attı.
İngiltere'de Siyonizm karşıtı Yahudiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
İngiltere'de Siyonizm karşıtı Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidine karşı protesto düzenledi.
"Uluslararası Anti-Siyonist Yahudi Ağı" ve "Filistin İçin Yahudi Ağı" gruplarının üyeleri İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in başkent Londra'daki Holborn semtinde bulunan bürosunun önünde bir araya geldi.
Ellerinde "İsrail'in soykırımını durdurun", "1948'den beri nefes alamıyoruz" ve "terör devleti İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan grubun üyeleri, Elbit Systems'in İngiltere'deki fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu.
ABD ve İngiltere gibi Batılı ülkeler İsrail'in "cinayetlerinden" aklanmasına izin veriyor
Protestoyu düzenleyen Filistin İçin Yahudi Ağı'nın üyesi David Canon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudilerin Filistin'in hakları için sesini yükseltmesinin önemli olduğunu ve İsrail'in Yahudi değerlerine uygun hareket etmediğini söyledi.
İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğine ve binlerce Filistin köyünü yıktığına dikkati çeken Canon, İsrail'in 700 bin Filistinliyi mülteci konumuna düşürdüğünü kaydetti.
Canon, "70 yıldır Filistinlilerin topraklarını çalan ve hukuk dışı yerleşimlere izin veren" İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altını çizdi.
İsrail'in birçok Batılı ülke tarafından desteklendiğini, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail'in "cinayetlerinden" aklanmasına izin verdiğini vurgulayan Canon, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in de ürettiği askeri araçlarla bu cinayetlerden sorumlu olduğunu ifade etti.
Madrid'de
İspanya'nın başkenti Madrid'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.
İspanyol ve Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen eylemde, İsrail Büyükelçiliği önünde "Filistin için adalet" yazılı pankart açan grup, "Katil İsrail", "Soykırımı durdurun", "İsrail'in devlet terörüne hayır", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.
Okunan manifestoda, İsrail'in Doğu Kudüs'te "etnik temizlik" yaptığı vurgulanarak, tüm uluslararası toplum ve hükümetlere İsrail'i kınamaları ve harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.
AA muhabirine konuşan Suher adlı Filistinli kadın, "Ben yurt dışında yaşayan biri olarak ülkemde olanlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Temel insan haklarımızı savunmak için halkımın yanında olamadığım için üzgünüm. İsrail, mevcut sorunlarla hiç ilgisi olmayan kadınları ve çocukları öldürüyor." dedi.
İsrail'e karşı protestolarının devam edeceğini açıklayan bazı sivil toplum örgütleri 15 Mayıs'ta Madrid'de yürüyüş yapacaklarını duyurdu.
Kuveyt
Başkent Kuveyt'teki Ulusal Meclis binası önünde toplanan bir grup gösterici, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.
Hollanda
Hollanda'nın Rotterdam kentinde İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi.
İki gönüllü kadın tarafından organize edilen ve NIDA Partisi ile Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonunca (NIF) desteklenen gösteriye çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı.
Göstericiler "Filistin için özgürlük, biz biriz" pankartının yanı sıra, "Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok, sadece insan olman yeterli", "1948'den beri nefes alamıyoruz", "Terörist İsrail", "Filistin'e özgürlük, insanlık için ayağa kalk, Filistinlilerin hayatı değerlidir, Filistin'i kurtar" ve "Siyonizmi durdur" yazılı dövizler taşıdı.
Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösteride, "Filistin için özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.
NIF Başkanı Mustafa Aktalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Saldırıların bir an evvel durması lazım. Bölgede uzun süreçli bir barış oluşmasını ve işgal edilen toprakların geri verilmesini temenni ediyoruz." dedi.
Aktalan, "Müslüman kardeşlerimiz için dua edelim. Allah onların yardımcısı olsun. Bizler de ümmet olarak kardeşlerimize hem dualarımızla destek vereceğiz hem de gereken maddi ve manevi yardımları yapacağız." ifadesini kullandı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.