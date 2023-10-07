İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana 78 bin askerinin yaralandığı bildirildi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 78 bin İsrail askerinin yaralandığı belirtildi
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN’ın İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Departmanı’na dayandırdığı haberine göre, yaralanan 78 bin askerin yarısı psikolojik travma geçiriyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana 16 bin askerin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.
Savunma Bakanlığının açıkladığı rakamlarla İsrail ordusunun yayımlanan rakamları arasında önemli fark bulunuyor.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 olaylarından bu yana sadece 5 bin 741 askerinin Gazze Şeridi’nde yaralandığını iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.