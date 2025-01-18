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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı.

Ömer Erdem  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşülmeye başlanmıştı.

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