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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hükümeti Al Jazeera televizyonunun kapatılabilmesine izin veren kararı onayladı

İsrail hükümeti, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail’deki ofisinin kapatılmasına imkan sağlayan acil durum düzenlemelerini onayladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
İsrail hükümeti Al Jazeera televizyonunun kapatılabilmesine izin veren kararı onayladı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, hükümetin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirildi.

Karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtildi.

Haberde, İsrailli yetkililerin Al Jazeera'nin yayınlarının İsrail askerleri ve vatandaşlarını tehlikeye attığını savunduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinin kararına ilişkin Al Jazeera televizyonundan açıklama yapılmadı.

Katar merkezli Al Jazeera'nın İsrail'deki ofislerinin kapatılmasının, İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Savunma Bakanı Yoav Galant ve Dışişleri Bakanlığı tarafından da desteklendiği duyurulmuştu.

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