İsrail hapishanelerindeki Filistinliler ramazanda çeşitli ihlallere maruz kalıyor
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ramazan ayında da çeşitli ihlallere maruz kaldığı, dini ibadetlerini yerine getiremediği, işkence ve tıbbi ihmalle mücadele ettiği belirtildi.
İstanbul
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde kalan Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verildi.
Ramazan ayında Filistinlilerin cemaatle namaz kılmalarının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, Kur'an-ı Kerim mushaflarının toplatıldığı ve teravih namazı kılınmasına müsaade edilmediği vurgulandı.
Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde karanlıkta sahur yapmak zorunda bırakıldığı, iftar yemeklerinin az, soğuk ve bozuk geldiği ifade edildi.
Mahkumların koğuşuna gece baskınlarının düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin aşağılayıcı aramalara maruz kaldığı ve taciz edildiği aktarıldı.
İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin ziyaret edilmesine müsaade edilmediği, mektup ve görüşmelere de izin verilmediği belirtildi.
Hapishanelerdeki tıbbi ihmale işaret edilen açıklamada, hasta mahkumların ilaç veya tedavi alamadığının altı çizildi.
İsrail hapishanelerindeki sistematik işkenceye değinilen açıklamada, Filistinlilerin hem psikolojik hem de bedene yönelik işkenceye maruz kaldığına vurgu yapıldı.
İsrail hapishanelerinde 9 bin 500’den fazla Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.
İsrail ordusunun gözaltına aldığı Filistinlilerin bazıları sorgulamaların ardından serbest bırakılırken, bazıları da "idari tutukluluk" kapsamında hiçbir suçlama olmadan hapiste tutulabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.