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Dünya

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç Batı Şeria'da son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde gece saatlerinde düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Yahya Udvan için cenaze töreni düzenlendi.

Mustafa M. M. Haboush, Ali Semerci   | 30.04.2022
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç Batı Şeria'da son yolculuğuna uğurlandı

Ramallah

Kalkilya'daki Derviş Nezzal Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından Udvan'ın cenazesi, yüzlerce kişi tarafından hastaneden alınarak Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesine getirildi.

Udvan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından beldedeki Şehitler Kabristanı'nda toprağa verildi.

İsrail güçleri, gece saatlerinde Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesine baskın düzenlemiş, baskın sırasında İsrail askerleriyle beldedeki Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Yahya Udvan'ın, olaylar sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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