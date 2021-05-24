Euro
10.25
Dolar
8.39
BIST 100
1,447.05
Altın
1,880.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.

Esat Fırat   | 24.05.2021
İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki İsrail Polisi Emniyet Müdürlüğü yakınlarında İsraillilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada "eylemi gerçekleştiren kişinin açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği" ifade edilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, bölgede gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 İsraillinin yaralandığı, olay yerinde yapılan tıbbi müdahalenin ardından yaralıların hastaneye nakledildiği ifade edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır yaralı olduğu kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan haberde de İsrail polisinin ateş açtığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, bıçaklı saldırıya uğrayan 2 İsrailliden birinin asker olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti
BM Genel Sekreteri Guterres: Korkarım bu salgın (Kovid-19) bitmekten çok uzakta
DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polislerinden Şam Kapısı’nda Filistinlilere müdahale

Filistin'e yönelen şiddet ve Netanyahu'nun seçim hesapları

Filistin'e yönelen şiddet ve Netanyahu'nun seçim hesapları
Doğu Kudüs'te sinagogda ayin sırasında oturma yerleri çöktü: 2 ölü, 167 yaralı

Doğu Kudüs'te sinagogda ayin sırasında oturma yerleri çöktü: 2 ölü, 167 yaralı
Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı

Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı