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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistinlinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Ömer Erdem  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na dron ile saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin, saldırıda yaşamını yitirenlerden birini Balata kampından Nablus'taki bir hastaneye naklettiğini, İsrail güçlerinin cenazeyi taşıyan ambulansa el koyduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar da hava saldırısında yaralanan çok sayıda Filistinlinin Nablus'taki bir hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan ambulansların geçişini engellediğini aktardı.

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