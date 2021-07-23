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Dünya

İsrail güçlerince öldürülen Filistinli kadının naaşı, yaklaşık 1,5 ay sonra ailesine teslim edildi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında öldürülen Filistinli İbtisam Keabine'nin naaşını yaklaşık bir buçuk ay sonra ailesine teslim etti.

Gülşen Topçu   | 23.07.2021
İsrail güçlerince öldürülen Filistinli kadının naaşı, yaklaşık 1,5 ay sonra ailesine teslim edildi

Ramallah

AA muhabirine konuşan baba Halid Keabine, kızının naaşını, İsrail'le iletişimi sağlayan Filistin Askeri İrtibat Servisinden güvenlik güçleri eşliğinde Eriha kenti girişindeki İsrail askeri kontrol noktasından teslim aldığını söyledi.

Keabine, cesedin kızına ait olduğunu teşhis ettikten sonra naaşın, İsrail tarafından organlarının çalınıp çalınmadığının incelenmesi için Eriha'daki hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Baba Keabine, bu işlemlerin ardından cenazenin defnedileceğini aktardı.

İbtisam Keabine, 12 Haziran'da üzerinde bıçak taşıdığı şüphesiyle Kalendiya kontrol noktasında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

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