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Dünya

İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahalede bulundu.

Safiye Karabacak   | 17.07.2021
İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Kudüs

İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah için düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup Filistinli, mahalledeki ailelerin İsrail tarafından evlerinden zorla tahliye edilmesi politikasını protesto etti. İsrail askerleri, barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mahallede toplanan bir grup Filistinli, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılma politikasını eleştiren pankartlar taşıdı. Göstericiler, söz konusu mahallelerin sakinlerine destek sloganları attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri göstericilere ses bombasıyla müdahale etti. Ses bombalarından biri yaşlı bir kişinin sırtına isabet etti.

İsrail yönetimi, uzun zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.

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