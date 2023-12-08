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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 9 haftadır kısıtlıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Mücahit Aydemir  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 9 haftadır kısıtlıyor Fotoğraf: Mohammad Hamad/AA

Kudüs

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim sonrası 8 haftadır karşılaşılan durum bu hafta da tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 5 bine yakın Müslüman burada namaz kılabildi.

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı.

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud ve Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz mahallelerinde kaldırımlarda saf tuttu.

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