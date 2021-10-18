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Dünya

İsrail güçleri Kudüs'te bazı Filistinlileri darbetti, 2 gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te biri kadın 2 gazeteciyi gözaltına aldı, bir çocuğun da aralarında bulunduğu bazı Filistinlileri darbetti.

Mustafa Deveci   | 18.10.2021
İsrail güçleri Kudüs'te bazı Filistinlileri darbetti, 2 gazeteciyi gözaltına aldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı çevresinde İsrail polisiyle Filistinler arasında gerginlik yaşandı.

İsrail polisi Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullanırken, 10 yaşında bir çocuk ile bir kızın da aralarında bulunduğu bazı Filistinlileri darbetti.

Olayları takip eden biri kadın 2 Filistinli gazeteci de İsrail polisince gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerin Şam Kapısı'nda polise taş ve şişe attığı iddia edilirken, 3 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesinin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessiz ibadetinin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

İsrail mahkemesinin söz konusu kararının ardından Kudüs'te yaşanan gerginlikler tırmanışa geçti.

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