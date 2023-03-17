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Dünya

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde bir Filistinliyi öldürdü.

Yassine Aydi, Gülşen Topçu  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bireh kentinin kuzey girişinde 23 yaşındaki Yezen Ömer Hasib'in İsrail güçlerince vurulduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA da Hasib'in vurulduktan sonra İsrail tarafından alıkonulduğunu ve Kızılaya ait ambulansların Filistinliyi hastaneye kaldırmasına izin verilmediğini aktardı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin, Bireh'in kuzey girişini bir saat boyunca giriş ve çıkışlara kapattığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı ise açıklamasında, hayatını kaybeden Hasib'in naaşının İsrail'e ait kontrol noktasından teslim alınacağını duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılarında, yılbaşından bu yana ölen Filistinli sayısı 89 oldu.

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