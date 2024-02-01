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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bazı bölgelerden çekildi

İsrail ordusunun kara operasyonunun başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana konuşlandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgeler ve Gazze kentinin kuzeybatısından çekildiği bildirildi.

Ramzi Mahmud, Esat Fırat  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
İsrail güçleri Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bazı bölgelerden çekildi

Gazze

İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Et-Tevvam, El-Kerame mahalleleri ile Er-Reşid Caddesi'ni de içeren bölgelerden 27 Ekim'den bu yana ilk kez tamamen çekildi.

Ordu ayrıca Gazze kentinin kuzeybatı bölgelerinde bulunan “Emniyet, El-Mekusi, İstihbarat Kuleleri, Behlül ve Er-Reşid” yerleşim alanlarından da çekildi.

İsrail ordusunun çekilmesinden saatler sonra bölge sakinleri, Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlamasıyla terk etmek zorunda kaldıkları evlerini ve mülklerini görmeye geldi.

Bazı Filistinliler, AA muhabirine, kara operasyonunun başladığı 27 Ekim’den bu yana ilk defa bu bölgeye gelebildiklerini söyledi.

İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te, Gazze kenti ile kuzeydeki birçok bölge ve mahalleye kara saldırıları başlatmıştı.

İsrail ordusu Aralık 2023'ten bu yana kademeli olarak Gazze kentinin kuzeyindeki bölgelerden çekilmeye başladı ve bunu ocak ayının başında Gazze kentindeki mahalle ve bölgelerden kısmi çekilme izledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 19 Filistinli öldürüldü, 66 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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