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Dünya

İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti.

Mücahit Aydemir   | 16.11.2022
İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

Kudüs

AA'ya konuşan görgü tanıklarının ifadesine göre, Kudüs'teki İsrail belediyesi, Filistinli ailelere ait iki evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerle yıktı.

Doğu Kudüs’ün merkezi Selahaddin Caddesi ve Sur Bahir beldesindeki evlerin yıkımı sırasında çok sayıda İsrail askeri de yıkım alanında hazır bulundu.

Selahaddin Caddesi'nde 10 nüfuslu ailenin yaşadığı, 8 yıl önce inşa edilen evin sahibinin oğlu Seyf Ebu Nasr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin “sabah erken saatlerde eve baskın yaparak kapıları kırdığını ve hane halkına saldırdığını” söyledi.

Ebu Nasr, "Evin içindekileri çıkarmamıza bile izin vermediler ve yıktılar. Şu anda barınacak başka bir yerimiz yok." dedi.

Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan Sur Bahir beldesindeki yıkım sonucu da 4 kişilik Filistinli aile evsiz kaldı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkiliyye kentinde de Filistinlilere ait inşa halindeki bir ev İsrail güçleri tarafından aynı gerekçeyle yıkıldı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

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