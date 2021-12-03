Dolar
13.73
Euro
15.55
Altın
1,780.03
ETH/USDT
4,354.00
BTC/USDT
54,948.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi protestosunda 28 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimini protesto eden Filistinli göstericilere müdahalesinde 28 Filistinli yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan olumsuz etkilendi.

Esat Fırat   | 03.12.2021
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi protestosunda 28 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta ve Beyt Decin beldeleri ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenlendi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta'da eylem yapan göstericilere müdahalesinde 21 kişinin plastik mermi ile yaralandığını, onlarca Filistinlinin de gazdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Cibril, Beyta beldesinde İsrail askerlerinin müdahalesinde Filistinlilerden birinin gözünden plastik mermiyle vurulduğuna dikkati çekerek, yaralı gencin Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti.

Öte yandan Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesi de benzer protestolara sahne olurken, İsrail güçleri eylemcilere plastik mermi ile müdahalede bulundu, 3 kişi plastik mermi ile, onlarca kişi de gazdan etkilendi.

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Kalkiliya kentinin Kefr Kaddum beldesinde de İsrail askerlerinin cuma namazından sonra plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği İsrail karşıtı gösteride, 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 21 bin 495 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 785 bini aştı
ABD'de Omicron vakası görülen eyalet sayısı 5'e çıktı

Benzer haberler

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi protestosunda 28 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi protestosunda 28 Filistinliyi yaraladı

Ürdün'de hükümetin İsrail'le 'enerji karşılığı su' mutabakatı imzalaması protesto edildi

İsrail, karşılıklı anlaşmalar ve ortak projelerle Arap ülkelerindeki nüfuzunu artırıyor

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıktı
İsrail Başbakanı Bennett'tan ABD'ye 'İran'la nükleer müzakereleri derhal durdurun' çağrısı

İsrail Başbakanı Bennett'tan ABD'ye 'İran'la nükleer müzakereleri derhal durdurun' çağrısı
İsrail ordusu Gazze'de 200'den fazla sivilin öldürülmesine ilişkin soruşturmaların üstünü örttü

İsrail ordusu Gazze'de 200'den fazla sivilin öldürülmesine ilişkin soruşturmaların üstünü örttü