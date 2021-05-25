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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 19 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 25.05.2021
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 19 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 9, Batı Şeria'da da 10 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, Ramallah'taki Celezon Filistin Mülteci Kampı'ndan bir kadın ile kızının da gözaltına alınanlar arasında olduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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