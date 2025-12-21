Dolar
Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a tekrar saldırabileceklerine işaret ederek "düşmanlarını gerektiği yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracakları tehdidinde bulundu.

Burak Dağ  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidi

Quds

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, kuruluşundan beri İsrail'in yürüttüğü en uzun ve karmaşık "savaşın" merkezinde İran'ın olduğunu savundu.

İsrail'i yıkma planlarının arkasında İran'ın olduğunu öne süren Zamir, İsrail ordusunun "düşmanlarını gereken her yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracağı tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edilmişti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, bu ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran 2025'te ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı
Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu trafiği olumsuz etkiledi
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti
İçişleri Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

