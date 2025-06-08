Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,310.05
ETH/USDT
2,506.60
BTC/USDT
105,563.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Enes Canlı  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

Kudüs

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in aralarında yer aldığı 12 kişiyle Gazze'ye yönelik İsrail'in ambargosunu aşmak amacıyla Mısır kara sularında ilerleyen insani yardım yüklü Madleen gemisini tehdit etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi
Bayramın üçüncü günü İstanbul'da ziyaretçi yoğunluğu
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu görüştü
Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

Filistin niyetiyle yola çıkan baba oğul, Gazzeli çocuklar adına Togo'da kurban kesti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 Filistinli hayatını kaybetti

Avrupalı parlamenterlerden "Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosuna güvenli geçiş sağlanması" çağrısı

Avrupalı parlamenterlerden "Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosuna güvenli geçiş sağlanması" çağrısı
Fransa'da, Gazze'ye yardım girişini engelleyen Fransızlara yönelik "soykırıma ortaklık" soruşturması

Fransa'da, Gazze'ye yardım girişini engelleyen Fransızlara yönelik "soykırıma ortaklık" soruşturması
Gazzeli anne Refah'taki sözde yardım merkezinden un almaya gitti, bedelini hayatıyla ödedi

Gazzeli anne Refah'taki sözde yardım merkezinden un almaya gitti, bedelini hayatıyla ödedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet