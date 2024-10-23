Dolar
34.26
Euro
36.99
Altın
2,752.81
ETH/USDT
2,578.90
BTC/USDT
66,463.00
BIST 100
8,746.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Celje, UEFA Konferans Ligi’ndeki RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını Z'dezele Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 3 haftadır ardı ardına hava saldırıları ve sıkı ablukayla gerçekleştirdiği katliamlarla bölgedeki yüz binlerce Filistinliyi göçe zorluyor.

Mohammed Abudoun, Mahmut Geldi  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür devam ediyor

Gazze

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, kuşatma altına alınan Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışlarını 19. gününde sürdürüyor.

İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı el-Fahura Okulunu boşaltırken, bazı vatandaşların kıyafetlerini çıkararak Endonezya Hastanesi yakında bulunan askerlere doğru yürümelerini istedi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail'in kuzeydeki Ez-Zerka bölgesine yönelik saldırıları sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, 6 sivil de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıların ardından 2 sivilin cansız bedeni ile 3 yaralıyı enkaz altından çıkardık." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin saldırıya maruz kalan bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan sivil savunma ekiplerine yönelik ateş açtığını aktaran Basal, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını tamamlamadan bölgeden çekilmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu arada Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dünyaya çağrımızdır: Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan ve gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin." denildi.

Gazze'deki yerel kaynaklar, kuzeyde kefen bulamayan Filistinlilerin, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını kefensiz toprağa vermek zorunda kaldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kalan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
FETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyor
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti
Van'da yaklaşık 8 bin bina depremde yıkılma riski taşıyor

Benzer haberler

"Generaller planının" fikir babasına göre saldırıların sürmesi Gazze'deki gerçekliği değiştirmez

"Generaller planının" fikir babasına göre saldırıların sürmesi Gazze'deki gerçekliği değiştirmez

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür devam ediyor

Polonyalı sanatçı, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için 8 saatlik performans sergiledi

BM, İsrail'in kuşattığı Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişlerini engellediğini bildirdi

BM, İsrail'in kuşattığı Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişlerini engellediğini bildirdi
Akademide Filistin destekçilerine baskı

Akademide Filistin destekçilerine baskı
İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinde yeni göç dalgası başladı

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinde yeni göç dalgası başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet