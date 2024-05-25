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Dünya

İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ali Semerci, Hosni Nedim  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü

Gazze

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde bulunan El-Avde Hastanesi yetkilileri, İsrail ordusunun Gazze Vadisi Köprüsü'nde bir grup Filistinliyi hedef aldığını söyledi.

AA muhabirine konuşan yetkililer, hastaneye 6 kişinin cenazesinin getirildiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi bombaladığını, saldırı sonucu bir Filistinlinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Şireytih ailesine ait evi bombalaması sonucu bir çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze'nin Nasr, Şucaiye, Sabra, Zeytun ve Derec mahallelerindeki evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek hastane olan Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

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