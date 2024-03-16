Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,600.90
BTC/USDT
67,000.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazzeli anne ve babayı 15 yıllık tedavinin ardından doğan bebekleriyle öldürdü

İsrail, yıllardır çocuk hasreti çeken Gazzeli bir anne ve babayı 15 yıllık tedavinin ardından yeni doğan bebekleri Muhammed ile öldürdü.

Ahmet Dursun  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
İsrail, Gazzeli anne ve babayı 15 yıllık tedavinin ardından doğan bebekleriyle öldürdü

Ankara

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda bir anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında anne, baba ve bebeğin Gazze'deki Aksa Hastanesine nakledilen cansız bedenlerini görüntüleyen AA'nın Gazze Şeridi'ndeki serbest foto muhabiri Eşref Amra'nın elde ettiği bilgilere göre, saldırıda ölen anne Fatıma et-Tabatibi ve eşi bebek sahibi olabilmek için 15 yıl tedavi gördü.

Anne ve babanın tedavileri uzun yıllar sonra sonuç verdi ve 5 ay önce İsrail'in saldırılarını başlattığı günlerde Muhammed adlı bebek dünyaya geldi.

Muhammed bebek, bugün İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda anne ve babası ile yaşamını yitirdi.

AA serbest foto muhabirinin çektiği görüntülerde, saldırıda hayatını kaybedenlerin bedenlerinin hastanenin önünde dizildiği ve Muhammed bebeğin küçük cansız bedeninin annesinin cesedi üzerine konulduğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Düzenlemeler yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceğiz
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluştu
'Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmaz'
Sağlık Bakanı Koca Sultangazi'de hastane inşaatında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırmış olacağız

Benzer haberler

İsrail, Gazzeli anne ve babayı 15 yıllık tedavinin ardından doğan bebekleriyle öldürdü

İsrail, Gazzeli anne ve babayı 15 yıllık tedavinin ardından doğan bebekleriyle öldürdü

BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor

Gazzeli babalar, çocuklarına yemek götürebilmek için kumlar arasında yiyecek toplamaya çalışıyor

ABD, Gazze'nin kuzeyine 8 tondan fazla gıda yardımını havadan indirdi

ABD, Gazze'nin kuzeyine 8 tondan fazla gıda yardımını havadan indirdi
BM: Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her üç çocuktan biri yetersiz beslenmeden muzdarip

BM: Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her üç çocuktan biri yetersiz beslenmeden muzdarip
İsrail'in saldırılarında ailesini ve bacağını kaybeden 11 yaşındaki Rezzan: Sahip olduğum tek şey bu koltuk değnekleri

İsrail'in saldırılarında ailesini ve bacağını kaybeden 11 yaşındaki Rezzan: Sahip olduğum tek şey bu koltuk değnekleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet