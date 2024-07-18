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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin toplandığı iki alanı hedef aldı, 6 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde Filistinlilerin toplandığı iki alanı hedef aldığı saldırılarda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
İsrail, Gazze'de Filistinlilerin toplandığı iki alanı hedef aldı, 6 kişi öldü Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas - AA

Gazze

Gazze Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, savaş uçaklarıyla Gazze kentinin batısındaki Kulliye Camiıyye çevresiyle kuzeyindeki Cela sokağında toplanan Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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