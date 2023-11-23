Dolar
28.83
Euro
31.51
Altın
1,992.13
ETH/USDT
2,066.00
BTC/USDT
37,262.00
BIST 100
7,898.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü

Okulda, yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı ifade edildi.

Ali Semerci  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü

İstanbul

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okula düzenlediği hava saldırısında 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı BM'ye ait okula hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 27 kişi öldü, en az 93 kişi yaralandı.

Saldırıda hedef alınan okulun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin Ankara'daki galasına katıldı
Ankara'da yaklaşık 25 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasını yalanladı

Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor

İsrail ordusu: Hamas'la varılan uzlaşının genel hatları üzerinde değişiklik olabilir

Hollanda'da 8 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Hollanda'da 8 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı
İsrail'in yeni tünel iddiaları, Barak'ın "Şifa Hastanesi'nin altında sığınaklar inşa ettik" itirafıyla ilişkilendirildi

İsrail'in yeni tünel iddiaları, Barak'ın "Şifa Hastanesi'nin altında sığınaklar inşa ettik" itirafıyla ilişkilendirildi

İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü

İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet