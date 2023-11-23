İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü
Okulda, yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı ifade edildi.
İstanbul
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okula düzenlediği hava saldırısında 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı BM'ye ait okula hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 27 kişi öldü, en az 93 kişi yaralandı.
Saldırıda hedef alınan okulun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu olduğu bildirildi.