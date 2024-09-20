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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze şehrindeki bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu ikisi kadın 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinliyi öldürdü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu ikisi kadın 7 Filistinlinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçağının Gazze'nin Ed-Derec Mahallesi'nde Eş-Şeyh ailesine ait bir evi bombaladığını söyledi.

Saldırı sonucu evin yerle bir olduğunu ifade eden görgü tanıkları, evin içinde bulunanların bazılarının öldüğünü, bazılarının da yaraladığını dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 551 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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