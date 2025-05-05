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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği geniş çaplı saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki el-Kerame bölgesi yakınında bulunan "Rumuz" apartmanındaki çok sayıda daireyi bombaladı.

İsrail'in saldırısında 15 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'nın batısındaki es-Selatin Mahallesi'nde "El-Attar" ailesine ait evi bombalaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişi öldü ve bazıları yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çok sayıda ev ile sivillere ait binayı havaya uçurdu.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 436 Filistinli hayatını kaybetmiş, 6 bin 450 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 535'e, yaralıların sayısı 118 bin 491'e yükselmişti.

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