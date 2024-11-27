İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadının da olduğu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Gazze
El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine bağlı Tel Zater'e saldırdı.
Saldırıda 3 aylık hamile bir kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini ise insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.
Bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.