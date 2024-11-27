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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Macaristan’da Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadının da olduğu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 3 Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Gazze

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine bağlı Tel Zater'e saldırdı.

Saldırıda 3 aylık hamile bir kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini ise insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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