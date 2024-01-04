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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana günde en az 108 çocuk öldürdü

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda günde en az 108 Filistinli çocuğu öldürdü.

Muhammed Emin Canik  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana günde en az 108 çocuk öldürdü

İstanbul

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9 bin 730 çocuk ile 6 bin 830 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hâlen enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 438 olduğu, 57 bin 614 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan ihlallerine ilişkin ise 326 sağlık çalışanı ile 42 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 106 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 355 bin bulaşıcı hastalık vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

İsrail ordusunun, 130 hükümet tesisi ile 93 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 292 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

Gazze dışında acil tedavi ihtiyacı olan öncelikli 6 bin kişi bulunduğu ancak şu ana kadar tedavi için Gazze dışına çıkanların sayısının 645 olduğu ifade edildi.

Gazze'de yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 122'sini tümüyle yıktığı 218 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi.

İsrail saldırılarında 65 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı ve 121 ambulansı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 65 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

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