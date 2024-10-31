Dolar
34.31
Euro
37.38
Altın
2,746.91
ETH/USDT
2,518.90
BTC/USDT
70,376.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 eve düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinlinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hosni Nedim, Ali Semerci  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İsrail, Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki iki eve saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın kuzeyindeki bazı ev ve bölgeyi bombalaması sonucu ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları da sağlık ekipleri ve sivil savunma personelinin, İsrail saldırısı sonucu kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısında Nasr ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da 4 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Nasr ailesinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evinden çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Bakan Tunç'tan Esenyurt Belediye Başkanı hakkındaki adli soruşturmaya ilişkin açıklama
İzmir'de narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 218 şüpheli tutuklandı
Edirne polisi sahte madeni "avro" basan şebekeye İstanbul'da operasyon düzenledi
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye için tahliye uyarısı yayınladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye için tahliye uyarısı yayınladı

İsrail televizyonunda ABD Başkan adayı Harris için "terör destekçisi" ifadesi kullanıldı

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 27 günde 1200'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü
Gazze'deki hükümet: Kuzeydeki sağlık sektöründe yaşanan felaket tüm tahminlerin ötesinde

Gazze'deki hükümet: Kuzeydeki sağlık sektöründe yaşanan felaket tüm tahminlerin ötesinde
Filistin: BM'ye açık savaş açan İsrail'dir

Filistin: BM'ye açık savaş açan İsrail'dir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet