İsrail, Gazze Şeridi'nin yüzde 30'unun operasyonel güvenlik bölgesi olduğunu açıkladı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 30'unun "operasyonel güvenlik bölgesi" haline geldiğini duyurdu.
Kudüs
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında ordunun, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde ve ana hatlarda operasyonel kontrolü tamamladığı ve Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 30'unu operasyonel güvenlik bölgesi olarak kullandığı dile getirildi.
- İsrail 18 aydır süren saldırılarıyla Gazze'deki işgalini genişleterek göçü artırıyor
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 25'e çıktı
Ordunun, bugünlerde Han Yunus ile Refah kentlerini ayıran ve İsraillilerin Morag Koridoru adını verdiği bölgeyi genişletmekte olduğu ifade edilen açıklamada, "Gurur ve Kılıç Harekatı" adı altında yürütülen kara harekatına şu anda 36., 143. ve 252. tümenler olmak üzere üç askeri tümenin katıldığına işaret edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ordunun, operasyonel gelişmelere göre kara harekâtlarının kapsamını genişletmeye hazır olduğu dile getirilen açıklamada, ordunun savaşa yeniden başlandığı günden bu yana 350 savaş uçağı ve hava kuvvetlerine bağlı hava unsurlarıyla yaklaşık 1200 hava hedefi bombaladığı, 100'den fazla hassas hedef alma operasyonu gerçekleştirdiği aktarıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde örgüte mensup yüzlerce militan ve askeri liderin etkisiz hale getirildiğini iddia ederken, Filistin ve Birleşmiş Milletler kuruluşları, İsrail'in saldırılarında çadırlarda, evlerde, hastanelerde ve sivil kurumlarda yaşayan sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin hedef alındığını belirtiyor.
İsrail ordusu, sözde "güvenlik bölgesi" ifadesiyle, Filistinlilerin zorla göç ettirildiği, daha sonra oraya ulaşmalarının engellendiği ve bazı kısımlarında güçlerinin bulunduğu bölgeyi kastediyor.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 944’e yaralıların sayısı 116 bin 156’ya yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.