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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Enerji Bakanı, Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldıklarını duyurdu

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

Burak Dağ  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
İsrail Enerji Bakanı, Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldıklarını duyurdu

Kudüs

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.


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