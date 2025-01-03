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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, El-Avde Hastanesi'ni boşaltılmaması durumunda içindekilerle birlikte bombalamakla tehdit etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin tahliye edilmemesi durumunda içerisindeki hasta ve yaralılarla birlikle bombalamakla tehdit etti.

Mohamed Majed, Ömer Erdem  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
İsrail, El-Avde Hastanesi'ni boşaltılmaması durumunda içindekilerle birlikte bombalamakla tehdit etti Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

Gazze

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık ekiplerinden, hastalardan ve hastane çalışanlarından derhal hastaneyi boşaltmalarını istiyor. Aksi takdirde, içindekilerle birlikte hastane bombalanacak." ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ay içinde Gazze Şeridi’ndeki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisine yönelik 136'dan fazla İsrail saldırısı kaydedildi.

İsrail askerleri 27 Aralık’ta da Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi’ni basarak Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

İsrail askerleri tarafından basılarak boşaltılan hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti.

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