Dolar
30.09
Euro
32.96
Altın
2,044.09
ETH/USDT
2,610.00
BTC/USDT
43,920.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Kongre Merkezi'nde “TRT Akademi Tanıtım Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Güney Afrika'nın söylemleri asılsız ve hiçbir delil sunamadılar

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen ve ülkesine “soykırım" suçlaması yöneltilen davanın reddedilmesini umduğunu söyledi.

Çağrı Koşak  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Güney Afrika'nın söylemleri asılsız ve hiçbir delil sunamadılar

İstanbul

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Katz, bugün Lahey'de görülen duruşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika'yı “Hamas’ın sadık temsilcisi" olmakla suçlayan Katz, bazı ülkelerin İsrail söz konusu olduğunda “çifte standart” uygulandığını iddiasında bulundu.

Katz, Güney Afrika'nın söylemlerinin “asılsız olduğunu ve hiçbir delil sunamadığını” ileri sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesine yönelik davanın bir an önce reddedilmesini umduğunu ifade etti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'da açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika bu kapsamda Uluslararası Adalet Divanından 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep ediyor.

Bunlar arasında, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte Divan'ın önce yargılamalarına bakıldığından soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki felaketin nedeni İsrail'in ahlaki ilkeleri yok sayan eylemleridir
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi devam ettireceğiz
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi
Ukraynalı öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor

Benzer haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Güney Afrika'nın söylemleri asılsız ve hiçbir delil sunamadılar

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Güney Afrika'nın söylemleri asılsız ve hiçbir delil sunamadılar

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı ‘soykırım’ davasının ilk duruşmasının tamamı

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Gazze’de ölüm ve çaresizlik çocukların hayatlarına musallat oluyor

İsrail aleyhine Lahey’de açılan “soykırım” davasının 2. duruşmasında neler oldu?

İsrail aleyhine Lahey’de açılan “soykırım” davasının 2. duruşmasında neler oldu?
Anket: İsraillilerin sadece yüzde 29'u başbakanlık için en uygun kişinin Netanyahu olduğunu düşünüyor

Anket: İsraillilerin sadece yüzde 29'u başbakanlık için en uygun kişinin Netanyahu olduğunu düşünüyor
İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan duruşmayı izleyenlere göre AA fotoğrafları soykırımın delili

İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan duruşmayı izleyenlere göre AA fotoğrafları soykırımın delili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet