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İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah ile savaşı önlemenin tek yolu BM’nin 1701 sayılı kararının uygulanması

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah ile savaşın önlenmesi için tek yolun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması olduğunu savundu.

Bekir Aydoğan  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah ile savaşı önlemenin tek yolu BM’nin 1701 sayılı kararının uygulanması

Istanbul

Katz, Hizbullah ile artan savaş olasılığına ilişkin bazı ülkelerin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

Mektupta, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana büyük bir yıkıma yol açan İsrail’in desteklenmesini savunan Katz, Hizbullah’ın saldırılarının durdurulmasını istedi.

Katz, “İsrail (Hizbullah ile) topyekün bir savaş istemiyor ancak bunu önlemenin tek yolu (BMGK’nin) 1701 sayılı kararın derhal uygulanmasıdır.” ifadelerine yer verdi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, daha sonra da Beyrut’ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

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