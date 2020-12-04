Euro
9.47
Dolar
7.79
BIST 100
1,332.98
Altın
1,843.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yangınla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İsrail, Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarını İran'ın saldırı ihtimaline karşı uyardı

İsrail, muhtemel bir İran saldırısına karşı Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarına uyarıda bulundu.

Hacer Başer   | 04.12.2020
İsrail, Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarını İran'ın saldırı ihtimaline karşı uyardı

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, "Dimona Nükleer Tesisi'nin mevcut ve eski çalışanları, İran tarafından veya Tahran'ın emriyle faaliyet gösterenler tarafından hedef alınma olasılığı konusunda uyarıldı." ifadelerine yer verildi.

Haberde uyarının, Tel Aviv yönetiminin suçlandığı İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının hemen ardından geldiğine işaret edildi.

İsrail dün de Fahrizade suikastının intikamını alma tehdidine karşı aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerdeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu.

İranlı yetkililer, Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğuna dair açıklamalarda bulunurken Başbakan Binyamin Netanyahu bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret etmiş ve "Bu ismi unutmayın." demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Çin'de 600 milyon doz aşı bu yıl piyasaya sunulmaya hazır hale getirilecek
Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarının detaylarını anlattı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır
Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

İsrail, Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarını İran'ın saldırı ihtimaline karşı uyardı

İsrail, Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarını İran'ın saldırı ihtimaline karşı uyardı

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Filistin'e müzakere çağrısı

Biden: İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz

Biden: İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz
İsrail ablukası ve Kovid-19 Gazze'yi felakete sürüklüyor

İsrail ablukası ve Kovid-19 Gazze'yi felakete sürüklüyor
İsrail 13 yıldır Küresel Silahlanma Endeksi’ndeki birinciliğini korudu

İsrail 13 yıldır Küresel Silahlanma Endeksi’ndeki birinciliğini korudu