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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması" toplantısında konuşuyor.
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Dünya

İsrail’de aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir Ulusal Güvenlik Bakanı olacak

İsrail’in yeni başbakanı olması beklenen Binyamin Netanyahu, müttefikleri ile devam eden koalisyon pazarlıkları kapsamında, aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir’e "Ulusal Güvenlik Bakanlığı"nı verdi.

Mücahit Aydemir   | 25.11.2022
İsrail’de aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir Ulusal Güvenlik Bakanı olacak

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) aktardığına göre, 1 Kasım seçimlerinden zaferle ayrılan Likud Partisi lideri Netanyahu, yeni hükümette makamların paylaştırılması konusunda Yahudi Gücü ile anlaşmaya vardı.

Seçime aynı ittifakta girdiği partilerle koalisyon kurmak için müzakereleri sürdüren Netanyahu, Yahudi Gücü partisine, Ulusal Güvenlik Bakanlığını, Banliyöler, Necef Çölü ve Celile'yi Geliştirme Bakanlığını ve Yahudi Mirası Bakanlığını teslim etti.

Geniş yetkilerle donatılmış şimdiki adı "Kamu Güvenliği Bakanlığı" olan Ulusal Güvenlik Bakanlığına, işgal altındaki Batı Şeria Sınır Polisi birimi de dahil edilecek.

Öte yandan Ben-Gvir, anlaşma üzerine sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şimdi tam teşekküllü bir sağcı hükümet zamanı!" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Yahudi Gücü partisi ile anlaşma sağlamasına rağmen, koalisyon kurmak için ihtiyaç duyduğu diğer aşırı sağcı parti Dini Siyonizm ile müzakerelerde hala yol alamadı.

İsrail seçimleri aşırı sağcı bir hükümete işaret ediyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

Netanyahu’nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

73 yaşındaki Başbakan adayı Netanyahu, koalisyon kurmak için bu partilerle müzakereler yürütüyor.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde "aşırıcı-ırkçı" politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alması ise hem yeni hükümetin Filistin politikası açısından hem seküler İsrailliler nezdinde endişelere neden oluyor.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle biliniyor.

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