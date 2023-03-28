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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı, tartışmalı yargı düzenlemesini müzakere etmek için muhalefetle görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmasının ardından müzakerelere aracılık etmek için muhalefet liderleriyle bir araya geldi.

Mücahit Aydemir  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
İsrail Cumhurbaşkanı, tartışmalı yargı düzenlemesini müzakere etmek için muhalefetle görüştü

Kudüs

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog’un, muhalefetin önde gelen partilerinden Yeş Atid (Gelecek Var) ve Ulusal Birlik Partisi temsilcilerini Batı Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda kabul ettiği bildirildi.

Herzog’un, muhalefet temsilcileriyle yaptığı toplantıda, hükümetin Meclisten geçirmek istediği ancak ülkede kitlesel gösterilere ve grevlere yol açan yargı düzenlemesi hakkında diyalog görüşmeleri yaptığı aktarıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı’nın, ilerleyen saatlerde diğer partilerden temsilcilerle de görüşeceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Netanyahu'nun düzenlemeyi erteleme kararı, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından gelmişti.

Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Ulusal Muhafızlık" isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırılmıştı.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyordu.

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