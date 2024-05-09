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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümet yetkililerine "Biden hakkında sorumsuz açıklamalar yapmayın" çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümet yetkililerine, Refah'a kapsamlı saldırı olması durumunda İsrail'e silah sevkiyatını durduracağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden hakkında "sorumsuz açıklamalar" yapmama çağrısında bulundu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümet yetkililerine "Biden hakkında sorumsuz açıklamalar yapmayın" çağrısı

Kudüs

Herzog, aralarında bakanların da bulunduğu hükümet yetkililerinin Biden'ı hedef alan söylemleri üzerine açıklama yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı, ülkesinin, başta en büyük müttefiki ABD olmak üzere müttefiklerine teşekkür etmesi gerektiğini belirterek, "İsrail devletinin büyük dostu olan ve bunu savaşın ilk gününden bu yana kanıtlayan Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İsrailli yetkililerin Biden'ı eleştiren söylemlerine ilişkin Herzog, "İsrail devletinin ulusal güvenliğine, çıkarlarına zarar veren sorumsuz ve aşağılayıcı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarından hepimiz kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Refah’a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı yapmıştı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Refah kentinin "tamamen işgal edilmesi" çağrısıyla "Biden yönetiminin muhalefetine ve silah tedarikini durdurmasına rağmen bu savaş zafere kadar devam etmeli." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, "(Biden'ın) Hamas'ı yok etme ihtiyacını anlamaktan, İsrail'in savaşın ana hedeflerinden birine ulaşma becerisine önemli ölçüde zarar veren bir konuma nasıl geldiğini anlamak zor." demişti.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetmişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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