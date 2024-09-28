İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenliyor
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenliyor.
Ankara
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesinde yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerini bir saati aşkın süredir hava saldırılarıyla hedef alıyor.
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Dahiye bölgesindeki binaları hedef alan İsrail hava saldırılarının sesleri, Beyrut'un birçok bölgesinden duyuluyor.
Hizbullah'a yakın el-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesinde Leyleki ve Hadas mahallelerinde yer alan yerleşim binalarını bombaladı.
İsrail'in iddia ettiği gibi binaların Hizbullah'ın silahlarını barındıran binalar olmadığı savunulan haberde, Leyleki Mahallesi'nde şu ana kadar vurulan binalarda can kaybının olmadığına işaret edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." demişti.
Ordu Sözcüsü Hagari, Beyrut Havalimanı'nda devriye uçaklarının dolaştığını, "düşman unsurların inişine izin vermeyeceklerini" ifade etmişti.
İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.
İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 91'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesine yönelik peş peşe bombardımanı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 91'e yükseldiği belirtilen açıklamada, saldırılar sonucu oluşan enkazları kaldırma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Cebeli Lübnan'a düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesini de hava saldırısıyla hedef aldığı vurgulanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, saldırıda 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarılmıştı.
Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtilen haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı vurgulanmıştı.
Blinken, İsrail-Hizbullah geriliminde halen diplomasiye yol olduğuna inanıyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bir basın toplantısı düzenledi ve Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.
Bölgede tansiyonun artmasından endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Blinken, çatışmalara diplomatik çözümler bulmaktan başka çarelerinin olmadığını belirtti.
Blinken, "Diplomasi yoluyla yapılacak en önemli şey, öncelikle her iki yönde de saldırıları durdurmaya çalışmaktır. Diplomasiye giden yol şu anda zorlu gözükebilir ancak bu yol önümüzde duruyor ve bize göre gerekli." değerlendirmesini yaptı.
İsrail-Lübnan gerginliğinin artmaması için taraflarla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden ABD'li bakan, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a diplomasiye giden yolu seçmeleri çağrısında bulundu.
Orta Doğu'daki durum tehlikeli
Orta Doğu'da artan gerilimi "tehlikeli" sözcüğüyle tanımlayan Blinken, "Önümüzdeki günlerde tarafların yapacağı seçimler, bölgenin hangi yola gideceğini belirleyecektir ve bu seçim halkların hem bugün hem de uzun yıllar karşılaşacağı sonuçları tayin edecektir." yorumunu yaptı.
İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırıları hakkında net bir yorum yapmaktan kaçınan Blinken, halen bu saldırılarla ilgili taraflardan bilgi topladıklarını söylemekle yetindi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyrut'a yönelik İsrail saldırıları hakkındaki bir soruya, "ABD'nin bu konu hakkında önceden bilgisinin ve dahlinin olmadığını" söyleyerek cevap vermişti.
İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.