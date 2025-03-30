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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney bölgelerine yönelik saldırılarına Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de devam etti.

Hosni Nedim, Mehmet Nuri Uçar  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

Gazze

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kent merkezi, kuzeydeki Cibaliya ve güneydeki Han Yunus’ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.

Saldırılarında 5'i çocuk 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail tankları Han Yunus’un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesine yoğun topçu atışları yaparken, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinde ise Tuffah Mahallesi’nde 3 sivil araca hava saldırısı düzenledi.

İsrail askeri helikopterleri ayrıca Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine yoğun ateş saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de İsrail savaş uçaklarının Mukbil ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 95'e yükseldi.

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