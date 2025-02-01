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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu.

Aysar Alais, Zeynep Tüfekci Gülay  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, 5 gündür şiddetli saldırılar düzenlediği Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve saldırı düzenledi.

En-Nadi Mahallesi başta olmak üzere mülteci kampından çok sayıda patlama sesleri duyuldu, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, son olarak Tulkerim Mülteci Kampı'nda 150 Filistinliyi göçe zorlamıştı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim'e taşımıştı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu bölgede evlere sık sık baskınlar yaptığını, altyapıyı tahrip ettiğini, Filistinli yüzlerce aileyi de zorla yerinden ettiğini aktarıyor.

İsrail'in Tulkerim'e saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail güçlerinin Tulkerim'de bazı Filistinlilerin evlerini kuşatmaya alarak 2 eve gerçek mermi ve ses bombalarıyla ateş açtığı ve 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 892 Filistinli hayatını kaybetti.



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