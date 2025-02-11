Dolar
36.03
Euro
37.29
Altın
2,900.31
ETH/USDT
2,658.00
BTC/USDT
97,125.00
BIST 100
9,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilmiş topraklar üzerinde yeni yasadışı yerleşim birimi inşa ediyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilen topraklar üzerinde yeni bir yasadışı yerleşim yeri kurmaya başladı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
İsrail, Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilmiş topraklar üzerinde yeni yasadışı yerleşim birimi inşa ediyor Fotoğraf: Awad Mohammad Abdallah Awad/AA

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal devleti, Beytlahim kentindeki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladı." dedi.

Atılan bu adımını hedefinin "Kudüs ile Beytlahim kentleri arasını daha da fazla ayırmak" olduğunu aktaran Şaban, söz konusu yeni yerleşim yerine "Nahal Helitz" adı verildiğini belirtti.

Şaban, bu yeni projenin, Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki coğrafi sürekliliği tümden tehdit etmek üzere Tel Aviv'in Büyük Kudüs Projesi'nin uygulanmasına yönelik ağır ve kademeli adımların bir parçası olduğunu dile getirdi.

Şaban ayrıca, söz konusu gayrimeşru projenin kurulmasına karar verilmesinin, Haziran 2024'te Filistin devletinin çok sayıda dünya devleti tarafından tanınmasına ilişkin dalgaya karşılık yapıldığını vurguladı.

Başkan Müeyyed Şaban, inşa kararının hemen akabinde, İsrail'in önce 120 sonra 600 dönümlük bir arazinin el konularak projeye tahsis edildiğini kaydetti.

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'daki incelemelerine devam etti
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da iki çocuğunu öldüren kadın tutuklandı
Hatay'da kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Somali'de çeşitli temaslarda bulundu

Benzer haberler

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi

İsrail, Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilmiş topraklar üzerinde yeni yasadışı yerleşim birimi inşa ediyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 219'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, hasta ve yaralıların Refah'tan çıkışını engelliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, hasta ve yaralıların Refah'tan çıkışını engelliyor
Filistinli gruplar: Trump'ın Gazze planı, bir savaş ilanı anlamına geliyor

Filistinli gruplar: Trump'ın Gazze planı, bir savaş ilanı anlamına geliyor
Trump'ın Gazze planı, İsrail için kabusa dönüşebilir

Trump'ın Gazze planı, İsrail için kabusa dönüşebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet